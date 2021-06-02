На Донбасі гриміли міномети і кулемети: бойовики порушили "тишу" 5 разів
Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 1 червня. Позиції українських захисників обстрілювали з мінометів, кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook
У районі населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
У районі Катеринівки бойовики використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У районі селища Піски противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.
В ООС уточнюють, що на обстріли бойовиків наші військові відкривали вогонь.
"Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі готують обстріли з мінометів. Також відомо, що противник ховає важке озброєння на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що бойовики не пропускали спостерігачів ОБСЄ через свої блокпости в Донецькій області. Пояснювали відмову наказом від командирів та розмінуванням територій.