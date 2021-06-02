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На Донбасі гриміли міномети і кулемети: бойовики порушили "тишу" 5 разів

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Україна, Середа 02 червня 2021 08:01
На Донбасі гриміли міномети і кулемети: бойовики порушили "тишу" 5 разів Фото: бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 1 червня. Позиції українських захисників обстрілювали з мінометів, кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook

У районі населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки бойовики використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У районі селища Піски противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнюють, що на обстріли бойовиків наші військові відкривали вогонь.

"Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі готують обстріли з мінометів. Також відомо, що противник ховає важке озброєння на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що бойовики не пропускали спостерігачів ОБСЄ через свої блокпости в Донецькій області. Пояснювали відмову наказом від командирів та розмінуванням територій.

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