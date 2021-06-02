Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на двох блокпостах

Бойовики продовжують перешкоджати вільному пересуванню на Донбасі спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу, російські найманці перешкоджали пересуванню ОБСЄ на двох блокпостах у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 червня

31 травня бойовики не пропустили патруль ОБСЄ на блокпості поблизу н.п. Бессарабка. Уточнюється, що член збройних формувань не дозволив патрулю Міссі проїхати на південь у напрямку н.п. Новоазовськ.

Мотивували таке рішення російські найманці "наказами від командирів". У той же час в СММ уточнюють, що бачили, як цивільні автомобілі вільно перетинали блокпост в обох напрямках.

Така ж ситуація сталася на блокпості бойовиків біля н.п. Нова Мар'ївка в Донецькій області. Там член збройних формувань не дозволив патрулю Міссі проїхати на південь у напрямку н.п. Шевченка.

В ОБСЄ уточнюють, що цього разу бойовики послалися на проведення робіт з розмінування в цьому районі.

"Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільні автомобілі перетинали його (блокпост, - ред.) в обох напрямках", - уточнюють в Місії.