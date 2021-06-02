На Донбассе гремели минометы и пулеметы: боевики нарушили "тишину" 5 раз
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 1 июня. Позиции украинских защитников обстреливали из минометов, пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook
В районе населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огоньпо позициям украинских военных. Стреляли из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки боевики использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе поселка Пески противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
В ООС уточняют, что на обстрелы боевиков наши военные открывали огонь.
"Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.
Напомним, боевики на Донбассе готовят обстрелы из минометов. Также известно, что противник прячет тяжелое вооружение на Донбассе.
Ранее сообщалось, что боевики не пропускали наблюдателей ОБСЕ через свои блокпосты в Донецкой области. Объясняли отказ приказом от командиров и разминированием территорий.