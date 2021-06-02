Вибухи та обстріли на Донбасі: спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько сотні порушень

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі . За 31 травня спостерігачі зафіксували майже сотню таких порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 червня.

У Донецькій області спостерігачі зафіксували 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 21 вибух. В ОБСЄ уточнюють, що чули 1 постріл, 8 розривів і 12 вибухів невизначеного походження за 31 травня.

Також в ОБСЄ повідомили, що більшість порушень відбулися північніше від Широкиного. Там чули вибухи і зафіксували боєприпаси.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 42 порушення, включаючи 2 вибухи невизначеного походження.

"Всі ці порушення сталися в районі на заходу-південному заходу від н.п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)", - уточнює прес-служба СММ ОБСЄ.

У Калиновому-Борщуватому зафіксували 25 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а в Золотому - 10 пострілів і черг зі стрілецької зброї.