Вибухи та обстріли на Донбасі: спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько сотні порушень
Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За 31 травня спостерігачі зафіксували майже сотню таких порушень.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 червня.
У Донецькій області спостерігачі зафіксували 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 21 вибух. В ОБСЄ уточнюють, що чули 1 постріл, 8 розривів і 12 вибухів невизначеного походження за 31 травня.
Також в ОБСЄ повідомили, що більшість порушень відбулися північніше від Широкиного. Там чули вибухи і зафіксували боєприпаси.
У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 42 порушення, включаючи 2 вибухи невизначеного походження.
"Всі ці порушення сталися в районі на заходу-південному заходу від н.п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)", - уточнює прес-служба СММ ОБСЄ.
У Калиновому-Борщуватому зафіксували 25 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а в Золотому - 10 пострілів і черг зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, Росія завозить на Донбас важке озброєння. Йдеться про артилерійську та стрілецьку зброю російського виробництва.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі ховають важке озброєння і готують обстріли позицій ООС з мінометів.