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Вибухи та обстріли на Донбасі: спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько сотні порушень

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Україна, Середа 02 червня 2021 03:43
Вибухи та обстріли на Донбасі: спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько сотні порушень Фото: ОБСЄ на Донбасі зафіксувала порушення (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За 31 травня спостерігачі зафіксували майже сотню таких порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 червня.

У Донецькій області спостерігачі зафіксували 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 21 вибух. В ОБСЄ уточнюють, що чули 1 постріл, 8 розривів і 12 вибухів невизначеного походження за 31 травня.

Також в ОБСЄ повідомили, що більшість порушень відбулися північніше від Широкиного. Там чули вибухи і зафіксували боєприпаси.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 42 порушення, включаючи 2 вибухи невизначеного походження.

"Всі ці порушення сталися в районі на заходу-південному заходу від н.п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)", - уточнює прес-служба СММ ОБСЄ.

У Калиновому-Борщуватому зафіксували 25 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а в Золотому - 10 пострілів і черг зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, Росія завозить на Донбас важке озброєння. Йдеться про артилерійську та стрілецьку зброю російського виробництва.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі ховають важке озброєння і готують обстріли позицій ООС з мінометів.

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