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У Луганській області вводять додаткові заходи через відкриття КПВВ

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 13:51
У Луганській області вводять додаткові заходи через відкриття КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

ПЛР тести на коронавірус будуть проводити всім працівникам КПВВ

У Луганській області побоюються спалахів коронавіруса після відкриття контрольно-пропускних пунктів через лінію розмежування. У зв'язку з цим в регіоні будуть введені додаткові заходи безпеки.

Про це повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру Володимир Жданов, передає hromadske.

За його словами, після відновлення пропуску через КПВВ всі працівники прикордонної та фіскальної служб, а також правоохоронці, які несуть службу в пунктах пропуску, будуть обстежені ПЛР-тестами на COVID-19.

"Ми дуже побоюємося, що рівень захворюваності непідконтрольної території значний. І люди, які є інфікованими, можуть перейти на наш бік, і стати джерелом інфекції. Тому розробляється ряд заходів. Наприклад, ми будемо ПЛР-тестами дослідити 100% усіх працівників прикордонної служби, ДФС, Національної поліції, які несуть службу на КПВВ. Тому що вони на першій лінії, і вони перші, хто можуть зустрітися з інфікованою особою", - зазначив Жданов.

Він зазначив, що в подальшому можливі і інші заходи, однак про них можна буде говорити лише після опублікованого наказу про відкриття пунктів пропуску.

Крім цього Жданов повідомив, що в області є 11 місць обсервації, які здатні прийняти тисячу осіб, які не зможуть встановити мобільний додаток "Дій вдома" для проходження самоізоляції. Зараз в Луганській області на самоізоляції перебувають 255 осіб, і лише двоє на обсервації.

Нагадаємо, з 10 червня на Донбасі відновлюють роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська".

Раніше проти відкриття КПВВ виступив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛуганськЛуганськкарантинКПВВ
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