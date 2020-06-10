На Донбассе два КПВВ готовы к открытию: с утра собрались очереди

В МВД не исключают возможность отказа в пропуске граждан со стороны боевиков
Сегодня, 10 июня, в 11:00 возобновляют работу контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе "Станица Луганская" и "Марьинка". С утра на обоих КПВВ образовались очереди.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как отметили пограничники, очереди начали собираться уже с 6 утра. По состоянию на 8:30 возле "Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди них есть дети и пожилые люди.
"В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - говорится в сообщении.
Сьогодні, о 11.00, згідно з наказом командувача #ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» Наразі в зазначених #КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій. Охочі перетнути лінію розмежування на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ близько 6-ї години ранку. Станом на 8.30 біля «Станиці Луганської» зібралося 45 осіб, а біля «Мар’їнки» - 55 транспортних засобів (та близько 90 осіб). Серед тих, хто зібрався біля КПВВ, є діти та літні люди. Водночас, не виключено, що бойовики відмовлятимуть в пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту у так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово. Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» (пішохідний) та «Мар’їнка» щоденно буде здійснюватися пропуск з 11.00 до 14.00. З міркувань безпеки, за пів години до завершення зазначеного часу, допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежений. Враховуючи регламентований час, здійснення пропуску пріоритетно буде надаватись громадянам, які слідують з причин соціально-гуманітарного характеру, у разі наявності підтверджуючих документів, та особам, які слідують для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції. Крім того, громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) буде пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації. Державна прикордонна служба УкраїниОпубліковано МВС України Вівторок, 9 червня 2020 р.
Отметим, КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будут работать ежедневно с 11:00 до 14:00. Приоритет на пропуск будет предоставляться гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера, а также лицам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании.
Ранее РБК-Украина писало, что "ЛНР" отказались открывать со своей стороны контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской.
Также сообщалось, что в Луганской области введут дополнительные меры безопасности из-за открытия КПВВ.
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Автор: Игорь Литвиненко