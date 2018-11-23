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У Луганській ОДА повідомили про масований обстріл Золотого

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 11:37
У Луганській ОДА повідомили про масований обстріл Золотого
Фото: українські військові (facebook.com/odalug)

У напрямку Золотого бойовики застосовували гранатомети, БМП, кулемети та стрілецьку зброю

У Луганській облдержадміністрації повідомили про масований обстріл Золотого минулої доби, 22 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА у Facebook.

Як зазначається, протягом минулої доби проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування.

"У напрямку Золотого Попаснянського району застосовувались автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. По укріпленнях наших захисників поблизу Станиці Луганської відкривався вогонь з великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

У Луганській ОДА повідомили про масований обстріл Золотого

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вчора, 22 листопада, обійшлася без втрат серед українських військових. Бойовики вчора 4 рази обстріляли позиції ООС.

Додамо, вчора українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року. Як зазначалося, розведення сил можливе за умови дотримання режиму тиші.

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