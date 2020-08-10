На Донбасі за день не було обстрілів

На Донбасі протягом 10 серпня не було зафіксовано жодного обстрілу, режим припинення вогню дотримується. Українська сторона вже півмісяця не несе втрати.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні рівно півмісяця з моменту оголошення режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня. За цей період серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається під контролем українських військових, які дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

При цьому в один з днів бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі, намагаючись спровокувати українських військових на застосування зброї.