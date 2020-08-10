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Поодинокі випадки порушення тиші на Донбасі не мають системного характеру, - РНБО

Донбас, Понеділок 10 серпня 2020 13:44
Поодинокі випадки порушення тиші на Донбасі не мають системного характеру, - РНБО
Фото: український військовий (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У РНБО наголосили, що сьогодні п'ятнадцятий день перемир'я без бойових втрат

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підкреслює, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується. Так, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат. За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, у понеділок, 10 серпня, триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Нагадаємо, на Донбасі 8 серпня бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ООС, при цьому бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Як писало РБК-Україна, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Руслан Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

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