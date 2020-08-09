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Бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі

Донбас, Неділя 09 серпня 2020 07:45
Бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові вогонь не відкривали

На Донбасі за минулу добу, 8 серпня, бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зокрема, противник з підствольного гранатомета зробив по одному пострілу в районі населеного пункту Шуми та Водяного. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної та Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати українських воїнів біля Новоалександрівки, Оріхово і Водяного. Сили ОС вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.

З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстріли з боку збройних формувань РФ не зафіксовані.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Крім того, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на боці окупаційних сил; серед іноземних "легіонерів" громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.

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