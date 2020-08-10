На Донбассе за день не было обстрелов

На Донбассе в течение 10 августа не было зафиксировано ни одного обстрела, режим прекращения огня соблюдается. Украинская сторона уже полмесяца не несет потери.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня ровно полмесяца с момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. За этот период среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ситуация остается под контролем украинских военных, которые придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

При этом в один из дней боевики восемь раз нарушили перемирие на Донбассе, пытаясь спровоцировать украинских военных на применение оружия.