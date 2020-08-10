На Донбасі за день не було обстрілів

Фото: українські військові (facebook com pressjfo news)

Сьогодні на Донбасі дотримується перемир'я

На Донбасі протягом 10 серпня не було зафіксовано жодного обстрілу, режим припинення вогню дотримується. Українська сторона вже півмісяця не несе втрати.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні рівно півмісяця з моменту оголошення режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня. За цей період серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається під контролем українських військових, які дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

При цьому в один з днів бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі, намагаючись спровокувати українських військових на застосування зброї.