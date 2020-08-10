ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі за день не було обстрілів

Донбас, Понеділок 10 серпня 2020 17:43
На Донбасі за день не було обстрілів
Фото: українські військові (facebook com pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні на Донбасі дотримується перемир'я

На Донбасі протягом 10 серпня не було зафіксовано жодного обстрілу, режим припинення вогню дотримується. Українська сторона вже півмісяця не несе втрати.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні рівно півмісяця з моменту оголошення режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня. За цей період серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається під контролем українських військових, які дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

При цьому в один з днів бойовики вісім разів порушили перемир'я на Донбасі, намагаючись спровокувати українських військових на застосування зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасобстрелвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся