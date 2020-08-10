ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе за день не было обстрелов

Донбасс, Понедельник 10 августа 2020 17:43
На Донбассе за день не было обстрелов
Фото: украинские военные (facebook com pressjfo news)
Автор: РБК-Украина

Сегодня на Донбассе соблюдается перемирие

На Донбассе в течение 10 августа не было зафиксировано ни одного обстрела, режим прекращения огня соблюдается. Украинская сторона уже полмесяца не несет потери.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня ровно полмесяца с момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. За этот период среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ситуация остается под контролем украинских военных, которые придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

При этом в один из дней боевики восемь раз нарушили перемирие на Донбассе, пытаясь спровоцировать украинских военных на применение оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбассобстрелвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь