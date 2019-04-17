ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 18:25
На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики порушили режим тиші 7 разів

З початку поточної доби бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, із них двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано біля села Миколаївка, Водяне, Піски, Лебединське, Широкине, Новоселівка-2.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

РБК-Україна писало, що вечері 16 квітня бойовики обстріляли з міномету селище Трьохізбенка у Луганській області з міномету калібру 120 мм зі сторони території тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням так званої "ЛНР".

Нагадаємо, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілів минулої доби поранено двох військових

 

 

Бойовики активізували обстріли на Донбасі, є поранені Українські військові дали потужну відсіч бойовикам на Донбасі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся