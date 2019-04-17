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Бойовики активізували обстріли на Донбасі, є поранені

Новини » Політика    17.04.2019 - 08:26
Бойовики активізували обстріли на Донбасі, є поранені
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі поранені двоє українських військових

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілів поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовано в районі Гнутово, Талаківки, Мар'їнки, Широкиного, Лебединського, Новотроїцького, хутора Вільний і Зайцевого.

За даними штабу, під час обстрілів двоє українських військових отримали поранення. У той же час розвідка повідомила про ліквідацію трьох бойовиків, ще четверо отримали поранення.

Бойовики активізували обстріли на Донбасі, є поранені

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

Напередодні в адміністрації президента Росії Володимира Путіна заявили, що російська влада поки не готова коментувати інформацію про плани видавати громадянство жителям окупованого Донбасу. Також його прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що подібні публікації викликані "підвищеним інтересом до цієї теми в російських ЗМІ".

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