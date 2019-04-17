Бойовики обстріляли будинки цивільних у Луганській області

Фото: місце обстрілу (npu.gov.ua)

Жертв та постраждалих серед мирних мешканців немає

Увечері 16 квітня бойовики обстріляли з міномету селище Трьохізбенка у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення від голови військово-цивільної адміністрації села Трьохізбенка про те, що вчора в період з 19:00 до 21:00 невідомі особи зі сторони території тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням так званої "ЛНР" обстріляли з міномету калібру 120 мм територію селища

Внаслідок обстрілу по вулиці Донецькій були пошкоджені вікна та дахи у житлових будинках, паркани та теплиці. Жертв та постраждалих серед мирних мешканців немає.

Фото: місце обстрілу (npu.gov.ua)

Співробітники слідчо-оперативної групи Новоайдарського відділу поліції, які виїхали на місце події, задокументували даний факт. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 258 КК України "Терористичний акт".

РБК-Україна писало, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілів минулої доби поранено двох військових.

Раніше повідомлялося, що "великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ.