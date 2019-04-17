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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 18:25
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (УНИАН)

Боевики нарушили режим тишины 7 раз

С начала текущих суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле села Николаевка, Водяное, Пески, Лебединское, Широкине, Новоселовка-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

РБК-Украина писало, что ужина 16 апреля боевики обстреляли из миномета поселок Трехизбенка в Луганской области с миномета калибра 120 мм со стороны территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР".

Напомним, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки ранены двое военных.

 

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