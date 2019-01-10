На Донбассе за день обошлось без потерь в рядах ООС

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики за день трижды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 10 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, один раз пророссийские боевики применяли запрещенное Минском вооружение.

Так, из минометов калибра 82 мм боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелы велись в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники компании "Вода Донбасса" сегодня, 10 января 2019 года, попали под обстрел в районе села Крутая Балка (Донецкая область). В результате обстрела пострадали три человека.

Отметим, вчера на Донбассе также ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.