Бойовики обстріляли дві школи на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У одній із шкіл під час обстрілу перебували діти

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що один із обстрілів відбувся у мікрорайоні Трудівські Петровського району міста Донецька на вул. Самарській, 1. Зокрема, зафіксовано пошкодження будівлі школи. Це - 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження завдано вогнем із великокаліберного кулемета.

За словами співробітників школи, обстріл відбувся 21 березня вранці, коли учні вже перебували у школі.

У другому випадку, за адресою проспект Шкільний, 13 у населеному пункті Гольмівський (непідконтрольний урядові) команда Місії ОБСЄ бачила 1-сантиметровий отвір і кілька тріщин у вікні другого поверху з північного боку школи. При цьому, працівникам школи було окупаційними військами РФ заборонено впускати спостерігачів Місії всередину закладу для огляду місця пошкодження та спілкуватись із цього питання. Співробітники школи повідомили тільки те, що пошкодження утворилось внаслідок влучання кулі ввечері 20 березня.

Фото: місце розташування шкіл (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадамємо, у районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських підрозділів, 25 березня поранено двох військових.

РБК-Україна писало, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2018 році зафіксувала 279 жертв на Донбасі серед цивільного населення.