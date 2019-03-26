На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець

Ілюстративне фото (ООС)

Наразі він отримує необхідну допомогу у медзакладі

З початку поточної доби на Донбасы зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Повідомляється, що наразі військовослужбовець отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Його стан здоров’я - задовільний.

Як зазначається, з 06:15 російські окупанти вели обстріл оборонців Троїцького з протитанкових ракетних комплексів. Протягом 30 хвилин підрозділи Об’єднаних сил "адекватно примусили ворога до подальшого дотримання режиму тиші".

Окрім цього, з близько 08:00 ранку противник двічі вів обстріли оборонців Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї, та після 10:15 застосував великокаліберні кулемети по захисникам Красногорівки.

З 11:10, протягом 20 хвилин, ворог здійснив обстріл оборонців Кримського. З напрямку села Жолобок окупанти випустили 3 міни 120-го калібру та вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

РБК-Україна писало, що на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі.