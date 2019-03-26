ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 13:22
На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець
Ілюстративне фото (ООС)

Наразі він отримує необхідну допомогу у медзакладі

З початку поточної доби на Донбасы зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Повідомляється, що наразі військовослужбовець отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Його стан здоров’я - задовільний.

Як зазначається, з 06:15 російські окупанти вели обстріл оборонців Троїцького з протитанкових ракетних комплексів. Протягом 30 хвилин підрозділи Об’єднаних сил "адекватно примусили ворога до подальшого дотримання режиму тиші".

Окрім цього, з близько 08:00 ранку противник двічі вів обстріли оборонців Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї, та після 10:15 застосував великокаліберні кулемети по захисникам Красногорівки.

З 11:10, протягом 20 хвилин, ворог здійснив обстріл оборонців Кримського. З напрямку села Жолобок окупанти випустили 3 міни 120-го калібру та вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

РБК-Україна писало, що на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі. 

У МВС назвали кількість загиблих нацгвардійців на Донбасі Пункт пропуску "Золоте" не функціонує через бойовиків, - ДПСУ
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся