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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 07:29
На Донбасі поранені двоє українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, при цьому двічі із забороненого мінськими угодами озброєння. Російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Відбули обстріли у смузі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" та "Північ" у районі населених пунктів: Новомихайлівка, Старогнатівка, Красногорівка, Лебединське, Кримське, Новотошківське, Луганське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши п'ятьох окупантів", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 26 березня, обстрілів українських позицій не зафіксовано.

На Донбасі поранені двоє українських військових

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі. Один обстріл був зафіксований у Донецьку 21 березня, коли йшли заняття, а діти перебували в школі. Інший - у населеному пункті Гольмівський.

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Теми: Новини ООС
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