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На Донбасі бойовики здійснили 10 обстрілів, поранено військового

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 17:41
На Донбасі бойовики здійснили 10 обстрілів, поранено військового
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики використовували заборонену мінськими угодами озброєння

На Донбасі 10 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На всі ворожі обстріли Об'єднані сили реагували прицільним вогнем.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Досвідченого, Красногорівки та Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані неподалік Новозванівки і Новоолександрівки, біля околиць Орехове, поруч з Новотошківське і біля Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, в результаті обстрілу ворожих, отримав поранення один з військовослужбовців збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілу загинув один український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 49-річний Олексій Купріков.

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