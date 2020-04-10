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Бойовики обстріляли сили ООС, поранено військового

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 13:36
Бойовики обстріляли сили ООС, поранено військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військового евакуювали до госпіталю, стан бійця важкий

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 10 квітня, поранення отримав український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил у Facebook.

Повідомляється, що військовий отримав кульове поранення, стан його здоров’я оцінюється як важкий.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що у відповідь на обстріл військові операції Об’єднаних сил подавили активність бойовиків.

"На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - зазначили у ГШ.

#ООС #Операція_ОС 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань російської федерації...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомляло РБК-Україна, загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр 49-річний Олексій Купріков.

На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє українських військових На Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, загинув військовий
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