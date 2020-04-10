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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського воїна

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 11:27
Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського воїна
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі загинув солдат Олексій Купріков

У ході обстрілу бойовиків на Донбасі загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр 49-річний Олексій Купріков. Про це увечері в четвер, 9 квітня, повідомила прес-служба ОМБр на сторінці в Facebook.

Загиблий народився 13 січня 1971 року і жив у селищі міського типу Черкаське Дніпропетровської області.

"З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть в бою нашого бійця - солдата Олексія Купрікова з позивним "Лісовик", механіка-водія механізованого батальйону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 квітня на Донбасі ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил різко загострилася - протягом минулої доби в результаті обстрілу ворожих вбили одного українського військового, ще двоє поранені.

Також раніше окупаційні війська влаштували обстріл позицій Об'єднаних сил. Внаслідок цього були поранені двоє українських військових. Перший отримав осколкове поранення біля населеного пункту Горіхове. Ще один український боєць отримав поранення недалеко від населеного пункту Кримське.

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