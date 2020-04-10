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На Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 17:41
На Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение

На Донбассе 10 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки, у окрестностей Орехово, рядом с Новотошковское и возле Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Как сообщалось, в результате обстрелов погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 49-летний Алексей Куприков.

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