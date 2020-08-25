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На Донбасі бойовики один раз порушили перемир'я

Донбас, Вівторок 25 серпня 2020 07:40
На Донбасі бойовики один раз порушили перемир'я
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17

На Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Нагадаємо, 23 серпня бойовики на Донбасі здійснили три провокаційних обстріли, втрат серед українських військових не було.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим перемир'я на Донбасі, яке може дати просунутися в мінському процесі.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.

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