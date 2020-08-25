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На Донбассе боевики один раз нарушили перемирие

Донбасс, Вторник 25 августа 2020 07:40
На Донбассе боевики один раз нарушили перемирие
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17

На Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Напомним, 23 августа на Донбассе совершили три провокационных обстрела, потерь среди украинских военных не было.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим перемирие на Донбассе, которое может дать продвинуться в минском процессе.

Также сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, с 27 июля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня.

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