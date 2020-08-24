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На Донбасі бойовики тричі влаштували провокативні обстріли

Донбас, Понеділок 24 серпня 2020 08:01
На Донбасі бойовики тричі влаштували провокативні обстріли
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

На Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомляє прес-уентр штабу ООС.

Так, поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність бойовиків зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї.

"В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 серпня бойовики на Донбасі порушували режим припинення вогню біля Мар'їнки; найманці здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Як заявляли у Генштабі, подібні поодинокі порушення режиму припинення вогню на Донбасі можна навіть не рахувати.

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