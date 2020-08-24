У Німеччині назвали обнадійливим перемир'я на Донбасі

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас їде в Київ, щоб обговорити мінський процес

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим припинення вогню на Донбасі. Він сьогодні, 24 серпня, відвідає Україну, де планує обговорити мінський процес.

Про це повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

Під час візиту в Україну Маас проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебой.

"Цей день, зокрема, є стимулом для інтенсивної роботи над врегулюванням конфлікту на сході України. В останні кілька тижнів з'явилися обнадійливі ознаки: припинення вогню є найтривалішим з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Маас також привітав українців з Днем Незалежності і зазначив, що цей день є стимулом продовжувати інтенсивну роботу по врегулюванню конфліктів, особливо на сході України.

"Ми хочемо швидше просуватися вперед в Мінському процесі, тому сьогодні я їду в Київ", - сказав глава МЗС Німеччини.

Наголошується, що з 2014 року на сході України більше 1,4 млн людей втратили свої будинки. При цьому понад 13 тисяч людей загинули.

Нагадаємо, в Україні з 27 липня вступили в силу домовленості про припинення вогню. За цей період ні один український військові не загинув і не отримав поранення в результаті обстрілу.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський назвав серйозним кроком вперед збереження перемир'я на Донбасі.

Також повідомлялося, що зустріч радників нормандського формату відбудеться 28 серпня.