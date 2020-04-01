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На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один військовий дістав поранення

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 23:39
На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один військовий дістав поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Поранений військовослужбовець перебуває у лікарні під наглядом медиків

На Донбасі, 1 квітня, російсько-окупаційні війська протягом двох годин вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм з позицій поблизу населеного пункту Голубівське. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Вогнепальне осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України. Зараз він перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан здоров’я воїна задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше 1 квітня бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя.

РБК-Україна писало, що 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації загинув командир 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029, лейтенант Олександр Маланчук. Ще двоє військових отримали поранення. Усього бойовики здійснили 14 обстрілів.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавірусу для ескалації ситуації на Донбасі.

На Донбасі отримали поранення двоє військових Бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя
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