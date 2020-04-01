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На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один военный получил ранение

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 23:39
На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один военный получил ранение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Раненый военнослужащий находится в больнице под наблюдением медиков

На Донбассе, 1 апреля, российско-оккупационные войска в течение двух часов вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм с позиций около населенного пункта Голубовское. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Огнестрельное осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Сейчас он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

"Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее 1 апреля боевики обстреляли позиции ООС у Марьинки и Павлополя.

РБК-Украина писало, что 31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029, лейтенант Александр Маланчук. Еще двое военных получили ранения. Всего боевики совершили 14 обстрелов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавирус для эскалации ситуации на Донбассе.

На Донбассе получили ранения двое военных Боевики обстреляли позиции ООС возле Марьинки и Павлополя
Новости Украины ДонбассООС
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