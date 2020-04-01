На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один военный получил ранение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Раненый военнослужащий находится в больнице под наблюдением медиков

На Донбассе, 1 апреля, российско-оккупационные войска в течение двух часов вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм с позиций около населенного пункта Голубовское. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Огнестрельное осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Сейчас он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

"Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее 1 апреля боевики обстреляли позиции ООС у Марьинки и Павлополя.

РБК-Украина писало, что 31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029, лейтенант Александр Маланчук. Еще двое военных получили ранения. Всего боевики совершили 14 обстрелов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавирус для эскалации ситуации на Донбассе.