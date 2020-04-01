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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 14:52
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти застосували озброєння БМП

З початку 1 квітня російські незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, після 4-ї години ранку окупаційні сили з протитанкових гранатометів обстріляли позиції українських захисників поблизу Мар'їнки.

Вже з 7:10 вогонь противника був направлений проти підрозділів Об'єднаних сил в районі Павлополя. Найманці застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння бойової машини піхоти.

В результаті ворожої вогневої активності жоден український військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Втрати бойовиків уточнюються.

"Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші та щохвилини перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 березня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовий. Смертельні поранення отримав командир 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029, лейтенант Олександр Маланчук.

Доба на Донбасі: один український військовий загинув, троє травмовані На Донбасі поранені троє військових
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