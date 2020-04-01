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На Донбасі отримали поранення двоє військових

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 19:14
На Донбасі отримали поранення двоє військових
Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

Противник здійснив 13 обстрілів

На Донбасі у середу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики двічі здійснювали обстріли із заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Також вони застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем.

Високу активність противник проявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Павлополя, в районі Пісків, на околицях Мар’їнки, біля Новомихайлівки, поблизу Пісків та біля Миколаївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були зафіксовані обстріли на околиці Новотошківського та неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки.

"Сьогодні, 1 квітня, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Усього ворог здійснив 14 обстрілів.

Крім того, 30 березня на Донбасі один військовослужбовець ООС загинув, четверо отримали поранення.

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