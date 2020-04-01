Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Загинув 22-річний Олександр Маланчук

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил 31 березня загинув лейтенант Олександр Маланчук. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що Маланчук був командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Він вступив на військову службу в 2019 році за контрактом.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Житель Чернівців 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов'язку", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 березня, бойовики на Донбасі 14 разів обстрілювали позиції українських військових. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що 31 березня в зоні ООС український солдат підірвався на протипіхотної міни поблизу Катеринівки. Боєць знаходиться у важкому стані.

Відзначимо, 30 березня на Донбасі один військовослужбовець ООС загинув. Четверо отримали поранення.