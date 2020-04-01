ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 11:07
Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Загинув 22-річний Олександр Маланчук

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил 31 березня загинув лейтенант Олександр Маланчук. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що Маланчук був командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Він вступив на військову службу в 2019 році за контрактом.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Житель Чернівців 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов'язку", - повідомили в ОДА.

Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 березня, бойовики на Донбасі 14 разів обстрілювали позиції українських військових. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що 31 березня в зоні ООС український солдат підірвався на протипіхотної міни поблизу Катеринівки. Боєць знаходиться у важкому стані.

Відзначимо, 30 березня на Донбасі один військовослужбовець ООС загинув. Четверо отримали поранення.

У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями На Донбасі бойовики випустили 20 мін по українських позиціях
Новини України ДонбаспогиблисолдатыООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся