На Донбасі бойовики застосували міномети і БМП, у ЗСУ втрат немає

Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох бойовиків

На Донбасі 15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь поблизу Мар’їнки, Талаківки, Гнутового, Водяного та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.

Також, минулої доби окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське.

"Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. У подальшому міну утилізують підрозділи ДСНС України", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох бойовиків.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, 15 липня бойовики передали українській стороні тіло вбитого поблизу Зайцевого військового.

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, сім українських захисників отримали поранення.