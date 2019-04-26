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На Донбасі бойовики за день 9 разів порушили режим тиші

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 07:14
На Донбасі бойовики за день 9 разів порушили режим тиші
Ілюстративне фото (УНІАН)

Окупанти стріляли з озброєння БМП, кулеметів та гранатометів

Протягом минулої доби 25 квітня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 25 квітня двох окупантів було поранено.

Бойовики обстрілювали українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, велися обстріли в районі населених пунктів Піски, Павлопіль, Гнутове, Пищевик, Лебединське, Талаківка.

Також з гранатометів бойовики один раз стріляли по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Кримське. 

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

На Донбасі бойовики за день 9 разів порушили режим тиші

Нагадаємо, на Донбасі протягом середи, 24 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець операції Об'єднаних сил отримав поранення. 

РБК-Україна писало, що з часу останнього оголошення перемир’я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень режиму припинення вогню. 

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