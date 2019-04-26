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На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишины

Новости » Происшествия    26.04.2019 - 07:14
На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Оккупанты стреляли из вооружения БМП, пулеметов и гранатометов

За прошедшие сутки 25 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены.

Боевики обстреляли украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, велись обстрелы в районе населенных пунктов Пески, Павлополь, Гнутове, Пищевик, Лебединское, Талаковка.

Также из гранатометов боевики один раз стреляли по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Крымское.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишины

Напомним, на Донбассе в течение среды, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий операции Объединенных сил получил ранения.

РБК-Украина писало, что со времени последнего объявления перемирия в честь 8 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 50 тысяч нарушений режима прекращения огня.

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