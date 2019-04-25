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На Донбасі поранили військового ООС

Новини » Надзвичайні події    25.04.2019 - 07:30
На Донбасі поранили військового ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 14 разів порушили режим тиші, із них вісім разів із забороненого озброєння

На Донбасі протягом минулої середи, 24 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець операції Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що противник вісім разів застосував зброю, заборонену Мінськими угодами - артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм. А також - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойовики обстріляли українські позиції біля населених пунктів Миколаївка, Авдіївка, Верхньоторецьке, Водяне, Мар'їнка, Новозванівка, Троїцьке, Попасна, Шуми, Луганське.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 24 квітня двох окупантів було знищено, ще трьох поранено", - зазначили в ООС.

Від початку доби четверга, 25 квітня, противник тричі обстріляв позиції ООС поблизу н.п. Гнутове та Лебединське. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Втрати окупантів уточнюються.

 

Нагадаємо, на Донбасі 23 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, одного поранено. 

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Теми: Новини ООС
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