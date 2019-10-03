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У "ДНР" засудили до 30 років в'язниці українського військового

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 13:18
У "ДНР" засудили до 30 років в'язниці українського військового
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Українського військового звинуватили в "терористичній діяльності"

У "Донецькій народній республіці" ("ДНР") місцевий "Верховний суд" засудив військовослужбовця ЗСУ до 30 років позбавлення волі за "терористичну діяльність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що його звинуватили за п'ятьма статтями, серед яких "насильницьке захоплення влади", "диверсія", "незаконний перетин кордону ДНР", незаконне придбання та зберігання зброї. Вирок нібито вступив "в законну силу".

Місцеве правосуддя встановило, що український військовий В. В. Воскобойников пройшов навчання в 30-ї окремій механізованій бригаді ЗСУ, після чого підписав контракт на проходження служби в зоні бойових дій. Його звинуватили в обстрілі Докучаєвська на півдні "ДНР", в результаті якого нібито були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, а також нібито загинули і отримали поранення цивільні.

Нагадаємо, в Луганській області судитимуть одного з організаторів так званого "референдуму", який відбувся на Донбасі в 2014 році. Чоловіка звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі судитимуть трьох місцевих жителів, які в 2015 році брали участь у бойових діях на Донбасі. Бойовики входили до складу так званої "ДНР". Затримані також підозрюються в причетності до обігу зброї та наркотиків.

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