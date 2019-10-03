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На Донбасі з початку доби бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС з мінометів

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 15:00
На Донбасі з початку доби бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС з мінометів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики використовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю

З початку доби 3 жовтня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що бойовики при обстрілі використовували міномети різних калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю.

"Сьогодні, 3 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано вже 12 прицільних обстрілів з боку російсько-німецьких окупаційних військ, які продовжують свідомо застосовувати міномети різних калібрів.

Зокрема, були обстріляні позиції українських військових поблизу Луганського, Новолуганского, Новогнатовки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського та Новотроїцького.

За повідомленням Міноборони, бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений один український військовий.

Також РБК-Україна повідомляло, що українського військового в "ДНР" засудили до 30 років в'язниці. Українського солдата звинуватили в "насильницьке захоплення влади", "диверсії", "незаконному перетині кордону ДНР", "незаконному придбанні та зберіганні зброї".

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