На Донбасі бойовики випустили понад 20 мін по українських позиціях

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Окупаційні війська порушили режим "тиші" 8 разів за добу

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 квітня збройні формування Російської Федерації провели вісім обстрілів у бік українських позицій. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Із мінометів 120 і 82 калібру, які за умовами Мінських угод повинні бути відведені від лінії розмежування, за добу було випущено понад 20 мін. Також було застосовано озброєння бойових машин піхоти, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та кулемети.

"З метою припинення ворожих провокацій та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби", - - зазначили в ООС.

Обстріли велися поблизу Павлополя і селища Кам’янка. З напрямку населеного пункту Набережне бойовики випустили вісім мін. Ще п’ять мін окупаційні війська випустили з напрямку населеного пункту Старомихайлівка по околицях Красногорівки.

Вогонь бойовики відкривали також у бік Старогнатівки та Авдіївки. З напрямку населеного пункту Калинове окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки, випустивши п’ять мін.

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було. За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта", - повідомили в штабі.

Від початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі 5 квітня збили російський безпілотник "Застава" Bird Eye 400, який з 2012 року виробляється на території Російської Федерації.