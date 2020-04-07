ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переговори про розведення на Донбасі знову провалилися

Новини » Політика     07.04.2020 - 14:11
Переговори про розведення на Донбасі знову провалилися
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Підгрупа ТКГ не змогла погодити нові ділянки

Чергові переговори про розведенні на Донбасі провалилися, підгрупа з безпеки не змогла узгодити нові ділянки. Про це повідомив заступник командуючого ООС і представник України в цій підгрупі Богдан Бондар, передають "Новини Донбасу".

Повідомляється, що вчора відбулося засідання підгрупи в режимі відеоконференції. За словами Бондаря, у відсутності прогресу винна російська сторона.

"Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту нормандського формату 9 грудня і не допустити перспективу нової зустрічі лідерів "четвірки", - заявив він.

Він також зазначив, що російська сторона відмовляється враховувати позицію України при погодженні нових ділянок, а також не визнає себе стороною конфлікту.

"Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга - представники окремих районів Донецької та Луганської області. Мовляв, ви самі домовтеся, а ми це підтримаємо", - додав Бондар і висловив сумнів, що глав делегації на переговорах 8 квітня вдасться досягти прогресу.

Нагадаємо, раніше глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік заявив, що сторонам конфлікту на Донбасі потрібно зробити більше в питанні розведення сил і засобів.

Бойовики на Донбасі приховують факти поширення коронавірусу
Новини України ДонбаспереговориРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся