Переговори про розведення на Донбасі знову провалилися

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Підгрупа ТКГ не змогла погодити нові ділянки

Чергові переговори про розведенні на Донбасі провалилися, підгрупа з безпеки не змогла узгодити нові ділянки. Про це повідомив заступник командуючого ООС і представник України в цій підгрупі Богдан Бондар, передають "Новини Донбасу".

Повідомляється, що вчора відбулося засідання підгрупи в режимі відеоконференції. За словами Бондаря, у відсутності прогресу винна російська сторона.

"Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту нормандського формату 9 грудня і не допустити перспективу нової зустрічі лідерів "четвірки", - заявив він.

Він також зазначив, що російська сторона відмовляється враховувати позицію України при погодженні нових ділянок, а також не визнає себе стороною конфлікту.

"Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга - представники окремих районів Донецької та Луганської області. Мовляв, ви самі домовтеся, а ми це підтримаємо", - додав Бондар і висловив сумнів, що глав делегації на переговорах 8 квітня вдасться досягти прогресу.

Нагадаємо, раніше глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік заявив, що сторонам конфлікту на Донбасі потрібно зробити більше в питанні розведення сил і засобів.