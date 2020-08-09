З початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - штаб

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Уже 14 добу поспіль серед особового складу бойових втрат і поранень немає

З початку поточної доби, 9 серпня, на Донбасі обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Однак, одну з умов припинення вогню російські окупанти порушили.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Водночас, в ранкові години відзначено одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи - поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудовське ворог здійснював інженерне обладнання позицій в сторону українських підрозділів.

8 серпня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

"Чотирнадцяти добу поспіль, відтоді як проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - відзначають в штабі.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Крім того, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на боці окупаційних сил; серед іноземних "легіонерів" громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.