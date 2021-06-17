На Донбас передали ще понад 100 тонн "гуманітарки"
На окуповану частину Донецької і Луганської областей доставлено ще 106 тонн гуманітарного вантажу. Загалом на окуповані території прослідували п'ять вантажівок.
"Гуманітарку" направили через КПВВ "Новотроїцьке". Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Нагадаємо, кілька днів тому на окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу. Зокрема, були передані продуктові та гігієнічні набори.
РБК-Україна писало, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.
Раніше СБУ викрила схему, в якій зловмисники імпортували брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей, а також бійців ООС і мешканців районів, постраждалих від агресії РФ.