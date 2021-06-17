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На Донбас передали ще понад 100 тонн "гуманітарки"

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Четвер 17 червня 2021 09:52
На Донбас передали ще понад 100 тонн "гуманітарки" Фото: на окуповані території прослідувало п'ять вантажівок з гуманітаркою (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На окуповану частину Донецької і Луганської областей доставлено ще 106 тонн гуманітарного вантажу. Загалом на окуповані території прослідували п'ять вантажівок.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції.

"Гуманітарку" направили через КПВВ "Новотроїцьке". Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, кілька днів тому на окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу. Зокрема, були передані продуктові та гігієнічні набори.

РБК-Україна писало, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

Раніше СБУ викрила схему, в якій зловмисники імпортували брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей, а також бійців ООС і мешканців районів, постраждалих від агресії РФ.

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Донбас Гуманітарна допомога
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