ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу

Новость на русском →
Вівторок 15 червня 2021 12:50
На окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу Фото: гуманітарку від Червоного Хреста передали на Донбас (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На окуповану частину Донецької та Луганської області доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,63 тонни. Він прослідував через КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Гуманітарку" передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Три автомобілі доправили гуманітарний вантаж - продуктові та гігієнічні набори - через КПВВ "Новотроїцьке".

"Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі", - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялося, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас Гуманітарна допомога
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю