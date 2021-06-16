Десятки мільйонів збитків. СБУ викрила схему на "гуманітарці"
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від податків та митних платежів до держбюджету. Зловмисники імпортували брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей, а також бійців ООС і мешканців районів, постраждалих від агресії РФ.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За попередніми підрахунками, внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.
Оперативники спецслужби встановили, що організували схему мешканці Харківської та Рівненської областей.
Для створення видимості міжнародної гуманітарної допомоги зловмисники зареєстрували у країнах Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні декілька благодійних організацій-отримувачів.
Під час ввозу товару з-за кордону правопорушники відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі, серед яких, зокрема, був брендовий одяг, лікарські засоби.
Після чого заповнювали фури непотребом, щоб вага відповідала супровідним документам. Потім організатори знову опломбовували транспорт.
Правоохоронці провели 20 одночасних обшуків в офісних і складських приміщеннях благодійних організацій, а також за місцями мешкання фігурантів справи. Внаслідок чого було вилучено:
- понад 30 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку;
- оригінали митних документів;
- печатки благодійних організацій та іноземних компаній;
- обладнання для виготовлення підроблених митних пломб.
Наразі триває досудове слідство.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцями злочину (ssu.gov.ua)
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