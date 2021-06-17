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На Донбасс передали еще более 100 тонн "гуманитарки"

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Четверг 17 июня 2021 09:52
На Донбасс передали еще более 100 тонн "гуманитарки" Фото: на оккупированные территории проследовало пять грузовиков с гуманитаркой (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлено еще 106 тонн гуманитарного груза. Всего на оккупированные территории проследовали пять грузовиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции.

"Гуманитарку" направили через КПВВ "Новотроицкое". Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, несколько дней назад на оккупированный Донбасс доставили более 50 тонн гуманитарного груза. В частности, были переданы продуктовые и гигиенические наборы.

РБК-Украина писало, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

Ранее СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники импортировали брендовые вещи под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ.

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Донбасс Гуманитарная помощь
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