На Донбасс передали еще более 100 тонн "гуманитарки"

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей доставлено еще 106 тонн гуманитарного груза. Всего на оккупированные территории проследовали пять грузовиков.

"Гуманитарку" направили через КПВВ "Новотроицкое". Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, несколько дней назад на оккупированный Донбасс доставили более 50 тонн гуманитарного груза. В частности, были переданы продуктовые и гигиенические наборы.

РБК-Украина писало, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

Ранее СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники импортировали брендовые вещи под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ.