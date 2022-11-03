На Донбассе ВСУ уничтожили самолет и наблюдательный пункт россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

"Противник обустроился в одном из домов захваченного населенного пункта. Разведывали враждебную позицию и корректировали огонь с воздуха", - говорится на сайте ГПСУ.

Кроме того, как сообщают украинские пограничники, в Донецкой области им удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт захватчиков.

"Наши военные сбили под Бахмутом самолет российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 3 ноября, ВСУ ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 74 тысяч военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов за время полномасштабной агрессии России против Украины, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

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