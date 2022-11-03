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На Донбассе ВСУ уничтожили самолет и наблюдательный пункт россиян (видео)

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Донбасс, Четверг 03 ноября 2022 14:02
На Донбассе ВСУ уничтожили самолет и наблюдательный пункт россиян (видео) Фото: на Донбассе ВСУ уничтожили самолет и наблюдательный пункт россиян (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 ноября, украинские военные уничтожили российский самолет и наблюдательный пункт оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Наши военные сбили под Бахмутом самолет российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают украинские пограничники, в Донецкой области им удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт захватчиков.

"Противник обустроился в одном из домов захваченного населенного пункта. Разведывали враждебную позицию и корректировали огонь с воздуха", - говорится на сайте ГПСУ.

Как результат, огнем из 120-мм минометов пограничники уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-оккупационных войск.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 3 ноября, ВСУ ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 74 тысяч военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили вдвое больше российских самолетов за время полномасштабной агрессии России против Украины, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

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