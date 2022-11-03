Потери России в войне составили 74 тысячи человек, - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 ноября (facebook.com/GeneralStaff.ua)
По данным на утро четверга, 3 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 74 тысячи военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 74000 (+730);
- танков - 2734 (+20);
- боевых бронированных машин - 5552 (+27);
- артиллерийских систем - 1755 (+22);
- РСЗО - 390 (+3);
- средства ПВО - 198 (+0);
- самолетов - 277 (+0);
- вертолетов - 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1442 (+4);
- крылатые ракеты - 397 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9);
- специальная техника - 155 (+1).
Как сообщалось, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.
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