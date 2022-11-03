На Донбасі ЗСУ знищили літак та спостережний пункт росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Противник облаштувався в одному з будинків захопленого населеного пункту. Розвідували ворожу позицію та корегували вогонь з повітря", - йдеться на сайті ДПСУ.

Крім того, як повідомляють українські прикордонники, в Донецькій області їм вдалося знищити командно-спостережний пункт загарбників.

"Наші військові збили під Бахмутом літак російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними на ранок четверга, 3 листопада, ЗСУ ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 74 тисячі військових.

Крім того, ЗСУ знищили удвічі більше російських літаків за час повномасштабної агресії Росії проти України, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

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